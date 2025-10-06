هبوط لأسواق أسهم الخليج.. «الفائدة» والنفط يحدان الخسائر





النفط يرتفع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم، متأثرة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وحالة من عدم اليقين الاقتصادي، إلا أن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط حدت من الخسائر.وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.2% مع تراجع سهم شركة «سالك» 1.5%. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1%.ومع ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7%، مدفوعًا بقفزة في سهم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بلغت 4.6%. ونزل المؤشر القطري 0.3% متأثرًا بانخفاض سهم شركة «قطر لنقل الغاز» 1.5%.ويتوقع المستثمرون الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، مع توقعهم خفضها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر القادم.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3% متراجعًا عن مستويات قياسية مرتفعة. كما ارتفعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1% بعد أن جاءت زيادة الإنتاج المخطط لها من «أوبك+» في نوفمبر القادم أقل مما كان متوقعًا؛ ما خفف بعضًا من المخاوف إزاء زيادة المعروض، رغم أن التوقعات الضعيفة للطلب من المرجح أن تحد من المكاسب على المدى القريب.