العراق: 500 مليار دينار لصرف الدفعة السادسة من مستحقات الفلاحين

آليات معتمدة

أعلنت وزارة المالية العراقية صرف 500 مليار دينار لتسديد الدفعة السادسة من مستحقات الفلاحين عن محصولي القمح «الحنطة» والأرز «الشلب» لعام 2025.وقالت الوزارة، في بيان: «إن هذا الإجراء جاء في إطار التزام وزارة المالية بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين، وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الإستراتيجية».وأضاف البيان: «المبالغ المالية تشمل المستحقات المُثبتة أصوليا والمُرسلة من قبل وزارة التجارة، إذ سيتم صرفها وفقا للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن وصولها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير».وأوضحت الوزارة أن «فريق عمل الوزارة يواصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في وصول المستحقات إلى الفلاحين».وكان المتحدث باسم وزارة التجارة العراقي محمد حنون، قد أوضح في وقت سابق الآليات المعتمدة في صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي. وقال: «هذه المبالغ تأتي مقابل كميات القمح المجهزة للمراكز التسويقية». ونوه إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مباشر مع وزارة المالية لضمان وصولها إلى مستحقيها.