21 مليار جنيه أرباح بورصة مصر

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه، ليبلغ 2.564 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 28.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.8 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 36,391 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 1.13% ليغلق عند مستوى 10,961.23 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 1.06% ليصل إلى مستوى 14,526.79 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت، أمس، على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 18 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.543 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.253 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.9 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 36,166.08 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10,838.55 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.8% ليصل إلى مستوى 14,374.5 نقطة.