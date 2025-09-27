السوداني: 450 مليار دولار فرص استثمارية بالعراق

رفع التصنيف

رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.وأوضح بيان للحكومة العراقية أن السوداني أعلن خلال الملتقى فرصا استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، داعيا الهيئة الوطنية للاستثمار، والمجلس الاقتصادي العراقي، وجميع الجهات الساندة لدعم الاستثمار وعمل الشركات العالمية في العراق.وأكد السوداني، بحسب البيان، توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، مع زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق، لجذب الاستثمارين العربي والأجنبي.