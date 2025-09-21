الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

مناقصة دولية

كشف متعاملون أوروبيون اليوم، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين من مناشئ خيارية.وطلبت الجزائر كمية اسمية بلغت 50 ألف طن، لكنها عادة ما تشتري في مناقصاتها كميات تفوق بكثير الكمية الاسمية المطلوبة.وسيكون آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، على أن تبقى العروض سارية حتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه.والقمح مطلوب للشحن على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية، ومنها أوروبا، من أول نوفمبر القادم حتى 15 منه، ومن 16 حتى 30 من الشهر نفسه. وفي حال كان مصدره من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يُشحن قبل ذلك بشهر.وكان متعاملون أعلنوا في يوليو الماضي، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو مليون طن من قمح الطحين في مناقصة دولية.وأضافوا أن التقارير الأولية تشير إلى أن السعر يراوح بين 253 و255 و257 دولاراً للطن شاملاً التكلفة والشحن.والجزائر مستورد رئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا، غير أن روسيا وغيرها من الدول المصدرة من منطقة البحر الأسود تتوسع بقوة في السوق الجزائرية.