أداء متباين لمؤشرات أسهم الشرق الأوسط

عمليات البيع





جني الأرباح

تباين أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، في ظل توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وتوخيهم الحذر قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي ربما تلقي الضوء على مسار سعر الفائدة في المستقبل.وتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 1.3%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بقوة في مختلف القطاعات.وزاد سهم «أرامكو» للنفط، بنسبة 3.2%، مسجلا أعلى ارتفاع يومي في نحو عامين ونصف، ومواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة، وسط تجدد الثقة في أسهم الطاقة بالمنطقة بفضل استقرار أسعار النفط.وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.1%، مع تركز عمليات البيع في قطاع العقارات. وهبط سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%.ومع ذلك، قفز سهم بنك المشرق بأكثر من 1.5%، مع إطلاقه بنكا رقميا متكاملا للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان.وعوّض سهم دبي للاستثمار خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.7%، بعد إعلان الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى 25% من أسهمها في نشاط العقارات التابع لها (مجمع دبي للاستثمار) من خلال طرح عام أولي. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3% مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذلك الصعود، في حين خسر سهم بنك أبوظبي الأول أكثر من 1%. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.9%، مدعوما بصعود واسع النطاق. وتقدّم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، بنسبة 1.3%، وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 2.1%.وفي البحرين، نزل المؤشر بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر البورصة العُمانية بنسبة 0.3%، واستقر مؤشر الكويت. وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.4%.