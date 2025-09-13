مصر: خطة متكاملة لإعادة رسم ملامح السياحة

خريطة فعاليات

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أخيراً، خطة متكاملة لإعادة رسم ملامح السياحة المصرية وتحويلها إلى قاطرة لجذب العملات الأجنبية.وأعلن مدبولي حصراً شاملاً لكل الأراضي الصالحة لإقامة فنادق على ضفاف النيل.وبعد حصر هذه الأراضي ستُطرح فوراً أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية وتقديم تجارب سياحية أكثر تنوعاً.وشملت الخطة أيضاً توسيع أسطول الطيران بنسبة 30% خلال الفترة القادمة؛ لتسهيل وصول ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.ويعزز هذا الهدف تدفق العملات الأجنبية ويخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني.ولأن السياحة ليست مجرد فنادق وطيران، وجّه مدبولي بإطلاق خريطة متكاملة للفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات على مدار العام، تشمل عروضاً موسيقية ومسرحية ومهرجانات سينمائية. وتستهدف هذه الخطوة ضمان أن تكون كل زيارة إلى مصر فرصة ثقافية واقتصادية في آن واحد.وتضمنت الخطة أيضاً تطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المدن السياحية، مثل الطريق الرابط بين القصير وبرنيس مروراً بمرسى علم.وتسهّل هذه الطرق حركة السياح وتجعل تجربة السفر داخل مصر أكثر سهولة وسلاسة.من الطيران إلى الفنادق، ومن الفعاليات الثقافية إلى الطرق الحديثة، تسعى مصر إلى بناء صناعة سياحة متكاملة لا تهدف فقط للترفيه، بل لتكون محركاً اقتصادياً قادراً على جذب العملة الصعبة وتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.