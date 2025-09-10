انخفاض طفيف لأسهم الخليج والنفط يرتفع

أنهت غالبية أسواق الأسهم الخليجية تعاملات جلسة اليوم، على تراجعات طفيفة، فيما سجل مؤشر بورصة قطر تراجعا هامشيا، في أول رد فعل على ضرب إسرائيل قادة حركة حماس في الدوحة.وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.27% إلى مستوى 11,077 نقطة.وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.59% إلى مستوى 5922 نقطة، كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.27% إلى مستوى 9,927 نقطة. وانخفض مؤشر «تاسي» السعودي بنسبة 0.30% إلى مستوى 10,492 نقطة.وارتفع مؤشر السوق الأول بالكويت بنسبة 0.11% إلى مستوى 9360 نقطة، فيما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة.وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط التعاملات متراجعا بنسبة 0.11% عند مستوى 5,072 نقطة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري «مؤشر EGX 30» بنسبة 0.83% عند 34,670 نقطة.ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن هاجمت إسرائيل قادة حركة حماس في قطر، وبعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن ضعف التوقعات في السوق حدّ من المكاسب.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.53%، إلى 66.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا، أو 0.57%، إلى 62.99 دولار للبرميل.