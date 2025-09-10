قطر: البورصة تنخفض 30 نقطة

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على انخفاض بواقع 30.38 نقطة، ما نسبته 0.27%، ليصل إلى مستوى 11077.07 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 101 مليون، و231 ألفًا، و998 سهمًا، بقيمة 354 مليونًا، و138 ألفًا و728.217 ريال قطري، نتيجة تنفيذ 19,895 صفقة في جميع القطاعات.وفي تداولات أمس، انخفض مؤشر بورصة قطر تداولاته، بواقع 17.38 نقطة، أي ما يعادل 0.16 %؛ ليصل إلى مستوى 11,107.45 نقطة.وشهدت الجلسة تداول 123 مليونًا، و60 ألفًا، و430 سهمًا، بقيمة 391 مليونًا، و744 ألفًا، و715,828 ريال، عبر تنفيذ 25,081 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و353 مليونا و789 ألفا و204,537 ريال، مقارنة بـ664 مليارا و523 مليونا و981 ألفا و262.250 ريال في الجلسة السابقة.وفي تداولات أمس الأول، أغلق مؤشر بورصة قطر منخفضًا 6.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,124.83 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونًا و911 ألفًا و302 سهم، بقيمة 301 مليون و260 ألفًا و353,734 ريال، عبر تنفيذ 23,238 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارًا و523 مليونًا و981 ألفًا و262,250 ريال، مقابل 664 مليارًا و287 مليونًا و122 ألفًا و937.498 ريال في الجلسة السابقة.