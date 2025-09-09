مصر: الجنيه يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام

واصل الدولار الأمريكي موجة الخسائر العنيفة التي يسجلها أمام الجنيه المصري، ليجري تداوله في تعاملات اليوم، عند مستوى أقل من 48 جنيهًا، وهو أضعف مستوى للدولار منذ تعويم مارس 2024.وتأتي خسائر الدولار الأمريكي المفاجئة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن استمرار ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال أغسطس 2025 نحو 214 مليون دولار، مقارنة بشهر يوليو السابق له، ومسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا.وحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس، مقابل 49.03 مليار دولار في نهاية يوليو 2025. وتسلمت مصر في مارس 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر اللجاري.وفي سوق الصرف، ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد جرى تداول الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.15 جنيه للشراء، مقابل 48.29 جنيه للبيع.ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جرى تداول الدولار عند مستوى 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي – مصر وبنك البركة - مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. وفي بنك كريدي أغريكول – مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.