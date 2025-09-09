72 نقطة ارتفاع لبورصة الكويت ومؤشر البحرين يصعد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 72.42 نقطة، مما نسبته 0.84%، ليصل إلى مستوى 8712.18 نقطة، وذلك خلال تداول 455.09 مليون سهم، عبر تنفيذ 27 ألفًا، و306 صفقات نقدية بقيمة 116.9 مليون دينار كويتي.وسجَّل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بنحو 40.42 نقطة، مما يعادل 0.52% ليصل إلى مستوى 7881.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 83.99 نقطة بما نسبته 0.91% ليصل إلى مستوى 9349.85 نقطة.أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,946.67 بارتفاع وقدره 8.94 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 907.67 بارتفاع وقدره 15.33 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين، و899 ألفًا، و311 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 720 ألفًا، و430 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.