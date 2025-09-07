3.75 تريليون دينار إيرادات الضرائب في العراق.. خطة لتسجيل 23000 شركة

كشفت لجنة الإصلاح الضريبي في العراق ارتفاع معدل التزام الشركات العراقية بالمحاسبة الضريبية، وسط توقعات بتسجيل 23 ألف شركة ضمن منظومة الضرائب خلال العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات إلى نحو 3.755 تريليون دينار خلال عام 2024.وقال عضو اللجنة رئيس مؤسسة أصول خالد الجابري: «إن عدد الشركات التي تمت محاسبتها ضريبياً في عام 2022 لم يتجاوز ألفي شركة فقط بنسبة لا تزيد على 2% من مجموع نحو 90 ألف شركة مسجلة تقريباً، إلا أن العدد ارتفع في عام 2023 إلى 4406 شركات بنسبة نمو تجاوزت 120%». وأشار إلى أن المسار التصاعدي استمر في عام 2024 ليصل إلى 7722 شركة بزيادة 75% عن العام السابق، وبما يغطي نحو 9% من إجمالي الشركات.وأوضح الجابري أن هذا التقدم السريع يعكس تحولاً نوعياً قد يجعل عام 2025 محطة مفصلية، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ عدد الشركات أكثر من 13 ألف شركة، وربما يتجاوز الرقم حاجز 23 ألف شركة إذا استمر التسارع بالمستوى نفسه، وهو ما يعادل ربع الشركات المسجلة تقريباً.واعتبر أن هذه المؤشرات تمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية، وتنشيط بيئة الاستثمار، وترسيخ الشفافية المالية في السوق العراقية.وأضاف أن الإيرادات الضريبية لعام 2024 بلغت نحو 3.755 تريليون دينار، وهي قفزة تحسب لمجموعة من الإصلاحات التي شملت تحفيز المكلفين وإعفائهم من الغرامات والفوائد، الأمر الذي شجعهم على تسوية مستحقاتهم طوعاً.