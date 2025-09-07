5.3 % نمو للأنشطة غير النفطية في الإمارات

سجَّلت دولة الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نموًا بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025.وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله المري، أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الإمارات.وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، التي شهدت نموًا بنسبة 7.7%، متبوعة بقطاعي المالية والتأمين والتشييد والبناء اللذين حققا نموًا بنسبة 7.0%، ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهامًا احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة بلغت 15.6%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بإسهام نسبته 14.6%، متبوعًا بالصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، فيما بلغ إسهام قطاع التشييد والبناء 12.0%، والأنشطة العقارية 7.4%.