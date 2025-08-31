بعد خفض «المركزي» أسعار الفائدة.. بنوك مصرية تعدل «العائد» على «الادخار»

أعلن بنكا الأهلي ومصر تعديل سعر العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أخيراً، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي: «لجنة الألكو بالبنك قررت تعديل سعر العائد على الأوعية الادخارية وشهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي».وأضاف الأتربي في بيان: «تم ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%، وتعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21%، و16.75%، و13.5%، وذات العائد السنوي لتصبح 23%، و18.5%، و14%، كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية، لتصبح الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد شهري 4.75%، و5 سنوات بعائد شهري 4.85%، و7 سنوات بعائد شهري 4.90%».وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن الأسعار الجديدة للأوعية الادخارية وشهادات الادخار ستسري اعتباراً من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، على أن تسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الإثنين 1 سبتمبر.وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5%.كما تم تخفيض العائد على شهادة «ابن مصر» ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنوياً بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنوياً بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنوياً بدلاً من 16%.أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلاً من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% بدلاً من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلاً من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلاً من 5% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% بدلاً من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.