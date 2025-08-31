انخفاض معظم مؤشرات بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم، بسبب تراجع أسعار النفط في آخر تداولاتها، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، مع مواجهة المستثمرين ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للنفط في العالم، وزيادة المعروض هذا الخريف من أوبك وحلفائها.واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر القادم، التي انتهى أجلها يوم الجمعة الماضية، عند 68.12 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 50 سنتاً أو 0.73%.ونزل المؤشر العماني 0.7% إلى 5,030 نقطة، وانخفض المؤشر السعودي قليلاً بنسبة 0.3%. وهبط المؤشر الكويتي 0.1% إلى 9,088، بينما أغلق مؤشر قطر مستقراً. ولم يشهد مؤشر البحرين أي تغير يُذكر مسجلًا 1,929 نقطة.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6% مع تراجع معظم الأسهم تقريباً، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المحتكرة للتبغ، الذي انخفض 1.8%.وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، قد انخفض بمقدار 35.42 نقطة، ليصل عند مستوى 10,696.89 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 236 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 217 شركة على تراجع.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 360.62 نقطة ليقفل عند مستوى 25,943.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.