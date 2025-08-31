أمين مجلس التعاون: اتفاقيات التجارة الحرة تدفع مسيرة التكامل الاقتصادي

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مع الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لاتفاقيات التجارة الحرة.واستمع البديوي، خلال الاجتماع الذي عُقد -عن بعد- إلى شرح من أعضاء الفريق التفاوضي حول سير المفاوضات الجارية مع عددٍ من الدول، وما تم إحرازه من تقدم في هذا الشأن.وحث الأمين العام، الفريق التفاوضي على بذل المزيد من الجهود المكثفة، بما يحقق المصالح المشتركة والفوائد المرجوة لشعوب دول المجلس، ويسهم في تعزيز مكانة مجلس التعاون شريكاً اقتصادياً فاعلاً على المستويين الإقليمي والدولي.وجدد التأكيد على دعم الأمانة العامة لجهود الفريق التفاوضي، وعلى الأهمية البالغة لاتفاقيات التجارة الحرة في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتوسيع آفاق التعاون مع شركاء مجلس التعاون في مختلف المجالات.وكانت اتفاقية التجارة الحرة قد وقعت بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة «الإفتا» في مدينة هامر النرويجية يوم 22 يونيو 2009، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية و16 ملحقاً، وتغطي نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول «الإفتا» على تطبيق الاتفاقية، وتتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم. وتشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول «الإفتا» ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.