«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف الأردن الائتماني عند «BB-»

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، إضافة إلى المرونة التي أظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة أخيراً.وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.6% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سورية والعراق، على أن يصل إلى ما نسبته 3% و3.1% في الأعوام 2026 و2027 على التوالي.وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة، توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.وعلى صعيد المؤشرات النقدية، أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ساهم في استقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.0%.