مصر: مشتريات الذهب تقفز بأكثر من 25%

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25.5% لتسجل نحو 5.9 طن، مقارنة مع 4.7 طن خلال الربع الأول من العام الحالي.وقالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية: «إن استمرار التعافي في الجنيه المصري وفق توقعات البنوك العالمية يدفع الهبوط في الذهب على المدى البعيد مع الأخذ في الاعتبار تطورات بورصة الذهب عالمياً».وأشارت الشعبة إلى أن الحيادية في تحركات الذهب عالميًا، مع ترقب الأسواق لتطورات الأزمة التجارية العالمية، سيبقي الضغط قائمًا على المعدن النفيس محليًا، خاصة في ظل غياب محفزات صعود قوية في الوقت الحالي.وخلال الفترة الماضية، شهدت العملة المصرية تحسنًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، أشار بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية حديثة، إلى تعافي الجنيه المصري مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتحول صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي من عجز قدره 17.6 مليار دولار في بداية 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو الماضي.وأشار إلى أن الجنيه المصري يُعد ثاني أكثر العملات تقويمًا بأقل من قيمتها بين الأسواق الحدودية، وفقًا لنماذجه التحليلية، متوقعًا أن يستمر هذا الوضع بفارق يصل إلى 25% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، في حال بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية، وهو ما يعزز من فرص استقرار أو تراجع أسعار الذهب محليًا.وفي التعاملات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في السوق المصرية، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا، نحو 4650 جنيهًا. وبلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 5314 جنيهًا.وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 3986 جنيهًا. وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.