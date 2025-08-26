112 نقطة ارتفاع لمؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 112.08 نقطة، ما يعادل نسبة 0.99%، ليصل إلى مستوى 11405.50 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 238 مليونًا و653 ألفًا و699 سهمًا، بقيمة 949 مليونًا و519 ألفًا و400.517 ريالًا، عبر تنفيذ 34915 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 679 مليارًا و786 مليونًا و222 ألفًا و172.140 ريالًا، مقابل 671 مليارًا و728 مليونًا و317 ألفًا و712.870 ريالًا، في الجلسة السابقة.وكان مؤشر بورصة قطر قد أغلق تداولاته، أمس، منخفضًا بواقع 19.93 نقطة، ما يعادل نسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 11322.64 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 114 مليونًا و736 ألفًا و281 سهمًا، بقيمة 263 مليونًا و283 ألفًا و301.142 ريال، عبر تنفيذ 12,153 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارًا و609 ملايين و826 ألفًا و540.242 ريال، مقارنة بـ675 مليارًا و720 مليونًا و483 ألفًا و671.815 ريال في الجلسة السابقة.