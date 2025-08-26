شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وأنغولا

وقّعت أنغولا ودولة الإمارات العربية المتحدة -خلال زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأنغولية لوندا- اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين لوندا وأبوظبي، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.وتم خلال المناسبة أيضًا الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة، تشمل المشاورات السياسية، والتعاون الدبلوماسي، ومجالات أخرى.وقد عقد الرئيس الإماراتي، جلسة مباحثات أمس مع رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفس لورينسو، في العاصمة لواندا، تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر.يذكر أن أنغولا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط، ويعد اقتصادها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وذلك منذ نهاية الحرب الأهلية على وجه الخصوص.وتعد أنغولا عضوًا في الأمم المتحدة وأوبك والاتحاد الأفريقي ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، تعد أنغولا دولة متعددة الثقافات والأعراق. وتعكس ثقافة أنغولا قرونًا من الحكم البرتغالي، ويتجلى ذلك في هيمنة اللغة البرتغالية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العادات والتقاليد الأصلية.