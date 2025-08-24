أعادت بنوك مصرية خلال الشهرين الماضيين هيكلة منتجاتها الادخارية من حيث الآجال والتكلفة، لجذب مدخرات العملاء الجديدة والقائمة، وذلك بعد قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة على الجنيه منذ أبريل الماضي، وتوقعات بمزيد من التخفيض حتى نهاية العام الحالي.وشملت أبرز إجراءات هيكلة محافظ المدخرات بالبنوك تحول اهتماماتها من جذب الودائع قصيرة الأجل خلال العامين الماضيين إلى التوسع في طرح شهادات ادخار طويلة الأجل لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، بفائدة متناقصة تصل إلى 27%، وعائد تراكمي على بعض أنواع الشهادات.وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر -أكبر بنكين حكوميين في البلاد- إصدار شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5% تُصرف شهرياً، و27% تُصرف سنوياً.وجاء ذلك بالتزامن مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، وتبعه بخفض 1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.وقالت مصادر مصرفية لـ«العربية Business»: «إن أغلب البنوك تُعيد هيكلة آجال منتجاتها الادخارية بشكل مستمر وفقاً لمتطلباتها من الودائع، وقنوات التوظيف المستهدفة».وأوضحت المصادر أن البنوك تتوسع في طرح شهادات ادخار لآجال تتراوح بين 3 و4 و5 أعوام بفائدة مرتفعة تتناقص تدريجياً لجذب المدخرات الجديدة أو المستحقة من الشهادات السنوية.وأشارت إلى أن هناك منافسة ملحوظة على مدخرات الأفراد بعد تراجع الفائدة؛ ما دفع البنوك لإتاحة عوائد مرتفعة مؤقتاً على شهادات الادخار طويلة الأجل لضمان استقرار السيولة، وفقاً للمصادر.وأجرت «العربية Business» مسحاً على البنوك التي تتيح عائداً مرتفعاً يصرف شهرياً أو تراكمياً على الشهادات طويلة الأجل، وأظهر طرح «البنك العربي الأفريقي الدولي» شهادتي ادخار جديدتين خلال أغسطس الحالي إحداهما «شهادة رباعية» ذات عائد تراكمي 100%، يُصرف بالكامل عند الاستحقاق، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه.كما يتيح «الأهلي المصري» و«مصر» لعملائهما شهادة ادخار ثلاثية بعائد متدرج يصل إلى 27% في العام الأول، و22% للعام الثاني، و17% للعام الثالث ويشترط البنك صرف الفائدة سنوياً.وفي حالة رغبة العميل الحصول على العائد شهرياً على الشهادة نفسها تصل الفائدة إلى 23% للعام الأول، و19% للعام الثاني، و15% للعام الثالث.ويقدم المصرف المتحد شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي يُصرف في نهاية المدة، تصل الفائدة عليها في السنة الأولى إلى 18%، وفي السنة الثانية 17.5%، والسنة الثالثة 17%.وتتباين العوائد على الشهادة وفقاً لدورية صرف العائد التي يحددها العميل عند ربط الشهادة التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها ألف جنيه.وطرح بنك saib، أخيراً، شهادة ادخار «excellence»، لأجل 3 سنوات، وبعائد سنوي ثابت 20% سنوياً يُصرف شهرياً.ويشترط البنك حداً أدنى من المدخرات بقيمة 100 ألف جنيه لإصدار الشهادة.