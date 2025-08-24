أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 8 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.491 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 35811.88 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.38% ليبلغ 10708.58 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.38% ليبلغ مستوى 14341.12 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد شهدت أداء متبايناً خلال جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مغلقًا عند 2.494 تريليون جنيه، مُقارنة بـ 2.475 تريليون جنيه في تداولات الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 0.78%.وحقق مؤشر EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.65%، مغلقًا عند مستوى 35576 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بـ 0.26%، ليصل إلى 10607 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنحو 0.1%، محققًا مستوى 14236 نقطة.وصعد مؤشر الشريعة EGX33 بنحو 0.11% ليسجل مستوى 3618 نقطة، بينما انخفض مؤشر egx30 capped بـ 0.4% ليحقق 43676 نقطة.وسجل إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع، نحو 371.2 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول نحو 6.731 مليون ورقة منفذة على 578 ألف عملية.. وذلك مُقارنة بإجمالي قيمة تداول في تعاملات الأسبوع السابق، بنحو 323.2 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.179 مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية.واستحوذت السندات وأذون الخزانة على 92.85%، في حين مثلت قيمة التداول الأسهم 7.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الأسبوع.