ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» بنحو 21.1 نقطة عند مستوى 4938.93 نقطة وبنسبة 0.43% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4917.68 نقطة.وبلغت قيمة التداول 24 مليونًا و198 ألفًا و687 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 29% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 34 مليونًا و94 ألفًا و403 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.194% عن آخر يوم تداول وبلغت نحو 29.58 مليار ريال عُماني.وفي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام 16.72 نقطة، أي بنسبة 0.19 %، ليبلغ مستوى 8666.66 نقطة، وذلك من خلال تداول 583.7 مليون سهم عبر 28953 صفقة نقدية، بقيمة 89.19 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 11.37 نقطة، أي بنسبة 0.15 %، ليبلغ مستوى 7840.71 نقطة، من خلال تداول 458 مليون سهم عبر 18763 صفقة نقدية، بقيمة 42.8 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 24.56 نقطة، أي بنسبة 0.26 %، ليغلق عند 9300.95 نقطة، من خلال تداول 125.7 مليون سهم عبر 10190 صفقة، بقيمة 46.3 مليون دينار.