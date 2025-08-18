أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة أن أكثر من 400 شاحنة أردنية تدخل سورية يومياً محملة بالمنتجات الأردنية مع إضافة شاحنات الترانزيت.وقال القضاة خلال المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة إعمار سورية: «ارتفاع التصدير إلى سورية ساهم في زيادة عدد الحاويات التي يتعامل معها ميناء العقبة، الذي ارتفع الإقبال عليه بنسبة 30%».وأشار إلى وجود مباحثات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط تجارة الترانزيت إلى مختلف البلدان، ومن ذلك التواصل ما بين الجانبين السوري والتركي لتفعيل معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسورية، ومن خلاله يمكن التصدير عبر الترانزيت إلى أوروبا وغيرها.ودعا القضاة القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سورية، خصوصاً في مجالات التصدير، لافتاً إلى وجود لجان حكومية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والبنى الإدارية والفنية والمياه والزراعة. وأفاد بأن نسبة نمو الاقتصاد الأردني بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم أن التوقعات أشارت إلى أن النسبة ستكون 2.2%.وأوضح أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2% تقريباً.