أعلن البنك المركزي المصري موافقته على تحويل إحدى الشركات رسميا إلى «وان بنك» (onebank) (شركة مساهمة مصرية)، ليصبح بذلك أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية. ومن المقرر أن يبدأ البنك تقديم خدماته رسميا في 2026.وتمثل هذه الخطوة محطة فارقة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي المصري ودعم التحول الرقمي والشمول المالي على المستوى الوطني.ويعكس تحول الشركة إلى «وان بنك» التزاما إستراتيجيا ببناء اقتصاد رقمي في مصر وتوفير حلول مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى فروع تقليدية.وبالتوازي مع هذا التحول، أعلن البنك تشكيل مجلس إدارة جديد يضم نخبة من القادة والخبراء في التكنولوجيا والقانون والاستثمار والسياسات العامة، برئاسة المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب شريف البحيري، الذي أكد أن البنك «لا يقدم مجرد منصة مصرفية رقمية، بل يعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر».وإلى جانب العطار والبحيري، يضم المجلس كلا من أنور زيدان ممثلا عن بنك مصر وخبيرا في قوانين أسواق المال والبنوك. وأمل عنان الرئيس التنفيذي للاستثمار لصندوق الوقف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخبيرة استثمارية ذات خبرات دولية. وأيمن إسماعيل مؤسس AUC Venture Lab وخبير عالمي في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. وندى الشاذلي خبيرة اقتصادية وأستاذة في التحول المالي والتكنولوجيا المالية.ويستهدف «وان بنك» تعزيز الشمول المالي خصوصا للفئات غير المخدومة مصرفيا، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما سيعتمد البنك على أحدث التقنيات لتقديم منتجات مصرفية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتنافسية قطاعه المالي على المستويين الإقليمي والدولي.