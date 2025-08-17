أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، ففي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5% متأثرًا بهبوط سهم بنك قطر الوطني 1.2%. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين، وعُمان، والكويت على انخفاض.غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6% مدعومًا بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4%، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2%. وزاد سهم أرامكو السعودية 0.4%.ووقّعت شركة أرامكو السعودية صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، المعروفة باسم «جي آي بي» والتابعة لشركة «بلاك روك».وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 %، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7%.وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس، أن مصر سجلت فائضاً أولياً قياسيًا 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.