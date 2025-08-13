تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم، رغم ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، بعد أن عزّزت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم منتصف شهر سبتمبر القادم.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4,570 جنيهاً، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 3,355 دولارًا».وأضاف: «سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5,223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3,917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3,047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36,560 جنيهًا».وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات، أمس، إذ افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4,580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4,575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالسوق العالمية بنحو 3 دولارات، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 3,351 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3,348 دولارًا.وساهم تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في انخفاض أسعار الذهب، إذ انخفض سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 48.37 جنيه للشراء، مقابل 48.50 جنيه للبيع.