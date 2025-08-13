تفاوت أداء أسواق المال في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم، إذ تراجع مؤشر بورصة أبوظبي متأثراً بمجموعة من نتائج أرباح الشركات، فيما صعد المؤشر القطري إلى أعلى مستوى في عامين، بعد بيانات تضخم عززت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم.وأشار تقرير معتدل لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الماضي إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على الأسعار، مما عزز الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في سبتمبر القادم.وصعد المؤشر القطري 1.9% إلى 11635 نقطة، وسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2022، مع تسجيل جميع مكونات المؤشر تقريباً مكاسب.وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 2.9%، وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.8%.وتراجع مؤشر البورصة السعودية قليلاً بـ0.1%. ونزل مؤشر مصرف الراجحي 0.9%، وتراجع سهم شركة النهدي الطبية 4.8%، في حين ارتفع سهم شركة عذيب للاتصالات 3.7%.وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي لليوم السادس على التوالي، واختتم المعاملات منخفضاً 0.1%. وهوى سهم موانئ أبوظبي 3.2%، بعد انخفاض أرباح الشركة المشغلة للموانئ في الربع الثاني 4% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات السوق.ونزل سهم ألفا داتا 2.2% بعد تكبد شركة خدمات التكنولوجيا خسائر 4.9% في صافي ربح الربع الثاني.وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.4% بفعل ضغوط خسائر أسهم العقارات والقطاع الصناعي والمرافق والأسهم المالية. ونزل سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.9%، وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.7%.وسجل سهم أملاك المالية أسوأ أداء على المؤشر عند الإغلاق، إذ تراجع 3.7%، بعد أن تكبدت الشركة العاملة في التمويل العقاري صافي خسارة في الربع الثاني أمس (الثلاثاء).وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.4%، متأثراً بتراجع سهم القلعة القابضة 6.2%، وانخفاض سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير 3.1%، بعد خسارة 11.9% في صافي الأرباح نصف السنوية للشركة.