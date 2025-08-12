خفض بنكا «الأهلي المصري» و«التجاري الدولي» رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلا من 5%، بحسب بيانات صحفية صادرة عن البنكين.وقال البنك الأهلي المصري، في بيان منفصل، إنه رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائه المسافرين لتتساوى مع الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة مصر.كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار، بحسب بيان للبنك.وقال «العربي الأفريقي»، إنه ضاعف حدود الشراء بالعمله الأجنبية داخل مصر، كما قام بزيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر للخارج.وخفف البنك المركزي المصري، اليوم، رقابة البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وألغى إلزام المسافرين بتقديم إثبات السفر لاستخدام البطاقات البنكية بالخارج.وأكد «المركزي» المصري أن البنوك ما زال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من استخدامها خارج البلاد، موضحا أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم «3» من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024.وكان البنك المركزي المصري قد قرر في أكتوبر 2023 فتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالخارج للعميل الذي يبلغ البنك بسفره شريطة تقديم إثبات السفر خلال 90 يوما.وتبعت ذلك موجة من رفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية لدى معظم البنوك المصرية، مع تخفيض رسوم تدبير العملة التي كانت قد وصلت لمستويات تجاوزت 10%.