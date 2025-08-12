أغلقت معظم‭ ‬أسواق الأسهم الخليجية، اليوم، على انخفاض، وكان مؤشر دبي أكبر الخاسرين، مع قيام المستثمرين بتقييم عدد كبير من تقارير أرباح الشركات المتباينة، في حين أثر تراجع أسعار النفط أيضاً على الثقة بالسوق.وانخفض مؤشر دبي 0.6% بعد جلستين متتاليتين من المكاسب مع تراجع جميع القطاعات تقريباً. وهبط كل من سهمي شركة الرسوم المرورية سالك 2.6%، وإعمار العقارية 1.3%.وتراجع المؤشر السعودي، إذ انخفض 0.2% إلى 10,770 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين تقريباً.ونزل مؤشر أبوظبي لليوم الخامس على التوالي منخفضاً 0.1% متأثراً بانخفاض سهم مجموعة إي 7 بنسبة 2.7% بعد إعلان الشركة المزودة لحلول الطباعة والتغليف انخفاض صافي أرباح الربع الثاني 82.1%، بينما انخفض سهم شركة أجيليتي جلوبال 0.9% بعد أن سجلت هبوطاً 19% في صافي أرباح الربع الثاني المخصص للمساهمين.وارتفع المؤشر القطري 0.4% مع تحقيق معظم الأسهم على المؤشر مكاسب بقيادة أسهم قطاعي الاتصالات والتمويل. وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.7%، في حين زاد سهم شركة ملاحة 2.4%.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3% مدعوماً بصعود سهمي إعمار مصر للتنمية بنسبة 1% وبلتون المالية القابضة 1.3%.وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال في الخليج، 0.6% وسط حالة من الضبابية قبل اجتماع حاسم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادمة؛ لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجرى تداول خام برنت بسعر 66.2 دولار للبرميل.