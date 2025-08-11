نفى مصرف سورية المركزي الأنباء المتداولة حول تأسيس مصارف جديدة، مؤكداً أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية. وحذر المصرف من أي إعلانات مضللة أو مخالفة للحقيقة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.وقال المصرف في بيان، نشره عبر قناته على تيلغرام:«إشارة إلى الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة، وتوضيحاً لما يلزم بخصوص هذا الموضوع، يبيّن مصرف سورية المركزي أنّه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سورية».وأوضح المصرف أن عدة مصارف عربية وأجنبية عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية لتستفيد من الفرص الاستثمارية المهمة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وأشار إلى أنه إذ يرحب بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص، فإنّه يقوم بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.ونوه إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات، وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.