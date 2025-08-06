أعلنت هيئة الاستثمار السورية 12 مشروعاً استثماريّاً بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال مؤتمر استثماري عقد بالعاصمة دمشق اليوم، لتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أن من أبرز المشاريع المعلنة: استثمار في مطار دمشق الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار، والاستثمار في مترو دمشق بمبلغ ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.وأفاد الهلالي أن المشاريع ستمتد عبر سورية لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية.من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، أثناء حضوره مراسم توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية: «إن الأرض السورية تنتج العظماء، ودمشق تعتبر مركزاً للتجارة والنقل منذ آلاف السنين».يذكر أن سورية وقعت مع السعودية، في يوليو الماضي اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً.