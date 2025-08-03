اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات اليوم على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال، في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8%. وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.8%، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8%. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2%، مدعوماً بصعود سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 3.2%.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع أخيراً أمراً تنفيذياً بفرض رسوم بين 10 -41% على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع واشنطن قبل مهلة انقضت في أول أغسطس الجاري.وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد انخفض اليوم 87.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 10833.10 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وثمار، ونماء للكيماويات، والدوائية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لوبريف، وجبل عمر، ودار الأركان، والعبيكان للزجاج، والواحة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.96%، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وبان، وأمريكانا، وباتك الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بـ169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 26755.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.