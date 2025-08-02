كشفت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في البورصة المصرية إلى نحو 2.488 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي.ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 89.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 5.4%، والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل المتعاملون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.075 مليار جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1.412 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 88.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7%، وسجل العرب 5.9%.وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 3.175 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 3.758 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.وخلال تعاملات الشهر الماضي، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 53.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.386 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.3%. وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 442.1 مليار جنيه إلى 449.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نمواً بنسبة 4.08% لينهي تعاملات شهر يوليو الماضي عند مستوى 34198 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة.وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة. ونما مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة. وقفز مؤشر «تميز» بنسبة 22.43% ليغلق عند مستوى 15280 نقطة.