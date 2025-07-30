جددت الحكومة المصرية، تأكيدها على ما توليه ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وخصوصاً الخليجية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي (الأربعاء) اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، بحضور وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والبترول، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها، في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وناقش الاجتماع العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.