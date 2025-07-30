كشف رئيس غرفة الجيزة التجارية في مصر أسامة الشاهد أن الفترة القادمة ستشهد تراجعاً في أسعار السلع الأساسية بالأسواق بنسب تراوح بين 10-15%، بعد توافق الحكومة المصرية مع التجار والمصنعين على مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة، أمس.وقال الشاهد: الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي شهدت تراجع عدد من السلع الأساسية مثل السكر والأرز بنسبة تراوح بين 5 و13%، فيما استقرت أسعار بعض السلع الأخرى رغم تغيّر عناصر التكلفة عقب زيادة أسعار المحروقات في أبريل الماضي.وأشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث مع بعض مصنعي الحديد، الذين حضروا الاجتماع أمس، حول ارتفاع أسعار الحديد لمستويات كبيرة خلال الفترة الحالية، وتمت الإشارة إلى خفض مرتقب لأسعار الحديد في مصر بأكثر من 2000 جنيه للطن، ليهبط من مستوى 38.4 ألف جنيه إلى 36 ألفاً، وتم التطرق أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأسمنت والتي وصلت حالياً إلى مستوى 4 آلاف جنيه للطن، بسبب زيادة التصدير، وتم التوافق على معالجة هذا الأمر بما ينعكس على استقرار أسعاره في السوق.وذكر أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مع كل المصنعين والتجار لبحث خفض أسعار جميع السلع، حتى يشعر المواطن بتحسن في أوضاعه المعيشية.وأضاف: إن الصناع والتجار الذين حضروا الاجتماع مع رئيس الوزراء طالبوا أيضاً باستمرار دعم القطاع الصناعي والإسراع بتنفيذ المبادرات المختلفة، التي ستساعد المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار لمزيد من التراجع أو الاستقرار عند نفس المستوى الحالي الذي يلامس 49 جنيهاً.من جانبه، ذكر رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر أحمد الوكيل أن الاتحاد سيعقد اجتماعات مع جميع ممثلي الشُعب التجارية بداية من الأسبوع القادم، لبحث نسب الخفض المتوقعة على أسعار جميع السلع.وأضاف الوكيل لـ«العربية Business»: اتحاد الغرف التجارية سيجهز ملفاً بنسب الخفض المقترح تطبيقها على السلع المختلفة وسيعرضها على رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قريباً.ورجّح الوكيل تفاوت نسب خفض الأسعار من سلعة لأخرى حسب درجة تأثير تراجع سعر الدولار عليها، وأفاد أن المبادرة تتطلب بعض الوقت ليشعر المواطن بتأثيرها على الأسعار.من جهته، قال رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري إنه دعا كافة الشُعب التابعة للغرفة لاجتماع طارئ اليوم؛ بهدف تحديد النسب الممكنة لانخفاض أسعار السلع في كافة القطاعات خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء الاجتماع.وأوضح أن اتجاه الغرفة لتخفيض أسعار السلع يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي نقلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التجار والمصنّعين، خلال اجتماع أمس، التي تلخصت في أهمية خفض الأسعار بنسب ترضي المواطنين.وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أمس، اجتماعاً مع بعض التجار والمصنّعين لبحث خفض أسعار السلع المختلفة في السوق المصرية.وقال مدبولي للتجار والمصنعين خلال الاجتماع إن المطلوب حالياً هو أن يلمس المواطن انخفاضاً في أسعار السلع، خصوصاً أن سعر الدولار يسجل انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.