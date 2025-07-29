تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، رغم الارتفاع الطفيف للأوقية عالمياً بفعل تداعيات تأثير الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة الأمريكية.وساهم انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تراجع أسعار الذهب بنحو 65 جنيهاً للغرام منذ بداية الأسبوع الحالي.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في مصر انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيهاً، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل 3324 دولاراً».وأضاف: «غرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهاً».وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بنحو 50 جنيهاً خلال تعاملات أمس، ليسجل الغرام عيار 21 مستوى 4575 جنيهاً، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالمياً بقيمة 20 دولاراً لتسجل 3317 دولاراً.