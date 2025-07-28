أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 36 مليار جنيه ليصل بنهاية التعاملات عند مستوى 2.388 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 72.1 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 34076.22 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.55% ليبلغ 10155.41 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 1.62% ليصل إلى 13719.03 نقطة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال التعاملات سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 19.9%، ليغلق عند 122.5 جنيه، تلاه سهم شركة ريماس بنسبة 11% عند 1.510 جنيه، ثم الزيوت المستخلصة بنسبة 9.42% ليغلق عند 3.950 جنيه.وجاء في المرتبة الرابعة سهم روبكس بارتفاع 8.96% ليغلق عند 11 جنيهاً، وخامساً العربية للمحابس بنسبة 6.9% عند 4.14 جنيه للسهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً النصر للأعمال المدنية بنسبة 8.24%، عند 6.570 جنيه، تلاه سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية -كسب بنسبة تراجع بلغت 7.7% عند 5.01 جنيه، ثم الأسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 5.4% عند 28.3 جنيه للسهم.وحلّ في المرتبة الرابعة حق الاكتتاب لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية – 2 بنسبة 5.4% ليسجل 14.6 جنيه، وفي الترتيب الخامس أكرو مصر بنسبة 5.41% بسعر 76.37 جنيه للسهم.