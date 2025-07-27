أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إصدار تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تبسيط إجراءات تصدير بطاطس المائدة المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل إنجازاً كبيراً لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة المصرية، أوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور محمد المنسي أن التشريع الجديد يتضمن تسهيلات مهمة، مثل زيادة وزن الشحنات المسموح بها، وتقليل عدد العينات المطلوبة للفحص، ما يخفض تكاليف التحليل عند وصول الشحنات إلى أوروبا.

وأضاف المنسي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون المثمر بين الحجر الزراعي المصري، ومشروع مكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الجانب الأوروبي.

وأكد أن هذه التسهيلات ستعزز تدفق صادرات البطاطس المصرية من المناطق الخالية من العفن البني إلى السوق الأوروبية، ما يدعم المزارعين والمصدرين المصريين.

وسجلت صادرات مصر من البطاطس رقماً قياسياً هذا العام، حيث تجاوزت 1.3 مليون طن لأول مرة، فيما يواصل الحجر الزراعي جهوده لفتح أسواق جديدة وضمان استدامة الصادرات إلى مختلف دول العالم.