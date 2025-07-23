ارتفعت معظم الأسهم في الخليج اليوم، مدعومة بإعلانات أرباح الشركات والتفاؤل الذي أعقب اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجاري مع اليابان، والذي غذّى آمال التوصل إلى اتفاقات إضافية قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية مرتفعة.وصعد المؤشر السعودي 1.3%، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.1%، وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول، 2.3%. وأعلن كلاهما هذا الأسبوع ارتفاع أرباحه الفصلية.وصعد مؤشر أبوظبي 1.2% مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، 5%، وهو أكبر مكاسبه اليومية خلال شهر، بعد أن تجاوز تقديرات أرباح الربع الثاني من العام بفضل نمو الإيرادات القوي.وقفز أيضاً سهم بنك الشارقة 10% بعد يوم واحد من إعلانه ارتفاعاً حاداً في أرباحه نصف السنوية.ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم سبيس42 بنسبة 1% بعد الحصول على تسهيلات حجمها 695.5 مليون دولار لتمويل الجيل القادم من الأقمار الصناعية الإماراتية.وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 1%، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، بقيادة قفزة 2.9% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي من المقرر أن يعلن أرباحه الفصلية غداً الخميس.وارتفع أيضاً مؤشر قطر 0.4%، مسجلاً أعلى مستوياته في عامين ونصف العام.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1%، مواصلاً صعوده إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5% بعد زيادة الأرباح الفصلية.وكان الرئيس ترمب قد قال أمس: «إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم 15% على الواردات الأمريكية من اليابان». وجاء ذلك في أعقاب اتفاق مع الفلبين ستفرض الولايات المتحدة بموجبه رسوماً 19% على الواردات من الدولة الآسيوية.