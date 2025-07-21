ارتفع عدد الليالي الفندقية في المغرب خلال أول 5 أشهر من العام الحالي إلى 11.88 مليون ليلة، بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات مرصد السياحة المغربي.وقال المرصد إن ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة توزعت بين السياحة الداخلية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 5%، والسياحة الدولية التي ارتفعت بنسبة 17%.وحسب الوجهات، سجلت طنجة ارتفاعاً في عدد ليالي المبيت بنسبة 24%، والدار البيضاء 20%، وفاس بنسبة 19%، والصويرة بنسبة 16%، والحوز بنسبة 14%، وأغادير 10%، ومراكش 7%.وسجلت إيرادات السفر بالعملة الصعبة الناتجة عن السياحة الدولية بالمغرب نحو 45.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.5%.كما ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 22% إلى 7.21 مليون سائح بنهاية شهر مايو الماضي.يذكر أن الاقتصاد المغربي لديه نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. ويستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية.وفي العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج، خصوصاً على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.