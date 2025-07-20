أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، انتهاء موسم تسويق محصول القمح «الحنطة» في العراق لعام 2025.وقال مدير عام الشركة حيدر نور الكرعاوي، اليوم: «إن الكمية المستلمة من القمح حتى يوم أمس 19 يوليو 2025، وهو اليوم الأخير لموسم التسويق، بلغت 5.11 مليون طن».وأضاف: «كميات القمح المتبقية من العام الماضي تصل إلى نحو 1.4 مليون طن، ليكون إجمالي المتوفر حالياً بحدود 6.5 مليون طن».وأوضح أن هذه الكمية تمثل مخزوناً إستراتيجياً كافياً لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة 16 شهراً، تشمل توزيع البطاقة التموينية، فضلاً عن الاحتياطي.وأشار إلى أن «الوضع الإقليمي المتأزم حالياً لا يسمح بالتوجه نحو تصدير القمح، رغم الوفرة الكبيرة».وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، أكد الكرعاوي أن جميع الكميات المخزنة حالياً موجودة في المخازن التابعة للشركة في المحافظات، وقد تم البدء بتحريك جزء منها إلى المطاحن تحضيراً للطحن قبل حلول موسم الأمطار.وأوضح أن عام 2025 يُعدّ من أنجح المواسم، كونه خالياً من حوادث الاحتراق التي كانت تُسجَّل في المواسم السابقة أثناء جمع المحصول في الحقول. وأفاد أن النتائج المتحققة جاءت بفضل إصرار الفلاحين على الزراعة، خصوصاً بالاعتماد على أنظمة الري الحديثة، رغم التحديات المناخية.