تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، اليوم، مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمها وتجدد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية.وانخفض المؤشر السعودي 0.4% إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة. وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.8%، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.3% بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها.وتخلى أيضاً سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن مكاسب مبكرة، إذ هبط 10% إلى قاع المؤشر عند الإغلاق.وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95% من أسهمها إلى مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار).وارتفع المؤشر القطري 0.2% إلى 10942 نقطة مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعه من ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2%.وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7% إلى 34071 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج صندوق النقد الدولي.وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أخيراً، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تراوح بين 15- 20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.ومن شأن فرض ترمب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط.