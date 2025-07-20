سجّلت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أمس، رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.ووفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، تراجع غرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات خلال الأسبوع، لينخفض من 4,660 جنيهاً إلى 4,650 جنيهاً، تزامناً مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالمياً بنسبة 0.1%، من 3,355 إلى 3,350 دولاراً.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5,314 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3,986 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3,100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 37,200 جنيه.وبحسب بيانات منصة «آي صاغة» فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بنسبة 24.3%، وبنحو 910 جنيهات منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3,740 جنيهاً، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4,650 جنيهاً، فيما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 7,280 جنيهاً خلال نفس الفترة.وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28% تقريباً، وبنحو 726 دولاراً، إذ افتتحت التعاملات عند 2,624 دولاراً، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3,500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3,350 دولاراً.