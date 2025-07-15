ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال التعاملات، مدفوعة بتراجع الدولار، وترقب المستثمرين صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق.ووفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهاً، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولاراً لتسجل 3360 دولاراً.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، سعيد إمبابي: «إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهاً».وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس (الإثنين)، إذ بدأ التعاملات عند مستوى 4660 جنيهاً واختتمها عند 4655 جنيهاً، كما تراجعت الأونصة عالمياً بمقدار 12 دولاراً، من 3355 إلى 3343 دولاراً.وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جاء مع تراجع الدولار بعد ارتفاع استمر عدة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.وكانت أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت بنسبة 25% تقريباً، نحو 920 جنيهاً، منذ بداية عام 2025، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهاً، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4660 جنيهاً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.وزادت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28% تقريباً، نحو 731 دولاراً، منذ بداية العام الحالي، إذ افتتحت التعاملات عند 2624 دولاراً، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3355 دولاراً.