أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تطبيق المواصفة العراقية إلزامياً على السيارات المستوردة، مبينة أنها تشمل موديلات 2025.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: «إن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق بشكل إلزامي اعتباراً من مطلع العام القادم 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات، ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية».وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض الدليمي، أن القرار يأتي استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات.وأشار إلى أن «التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتباراً من موديلات 2025»، لافتا إلى أن «الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة».وأضاف أن «الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً».وأكد أن «تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها».وقال:«إن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار - كون ذلك خارج اختصاص الجهاز - وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات».