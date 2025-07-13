ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 25% تقريباً، نحو 920 جنيهاً، منذ بداية عام 2025، إذ افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهاً، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4660 جنيهاً، وفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.وزادت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28% تقريباً، نحو 731 دولاراً، منذ بداية العام الحالي، حيث افتتحت التعاملات عند 2624 دولاراً، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3355 دولاراً.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية سجلت ارتفاعاً بنحو 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس (السبت)، بالتوازي مع صعود الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 0.5%، مدعومة بتراجع الدولار، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي عززت مخاوف الحرب التجارية».وأضاف إمبابي: «غرام الذهب عيار 21 ارتفع بقيمة 20 جنيهاً خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول عند مستوى 4640 جنيهاً، واختتمه عند 4660 جنيهاً، كما ارتفعت الأونصة عالمياً بمقدار 18 دولاراً، من 3337 إلى 3355 دولاراً».وأوضح أن غرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهاً، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37,280 جنيهاً.وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت استقراراً نسبياً خلال تعاملات أمس (السبت)، تزامناً مع عطلة البورصة العالمية، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 4660 جنيهاً، وتراجع إلى 4650 جنيهاً، قبل أن يعاود الإغلاق عند مستوى الافتتاح نفسه.وأفاد إمبابي بأن توجه الدولة المصرية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على التضخم المرتفع، ومواجهة شح الدولار، أسهم في ارتفاع سعر الذهب محلياً، إضافة لارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وإقبال البنوك المركزية على شراء الذهب، وضعف الدولار وتآكل الثقة به كعملة احتياط مهيمنة.