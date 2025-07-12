أعلنت بورصة الكويت اليوم، أنها تتهيأ لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مشيرة إلى اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الأمر في الفترة القادمة.وقالت البورصة في بيان إنها انتهت من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، إلى جانب إجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة «بالتعاون مع الجهات المعنية».من ناحية أخرى، قالت هيئة أسواق المال إنها منحت ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتية تباشر هذا النشاط.وأضافت الهيئة في بيان: «يُتوقع أن يسهم الوسيط المركزي في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية».وأشارت الهيئة إلى ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج (الوسيط المؤهل)، بما يعزز من قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.يذكر أن بورصة الكويت قد سجلت قمماً تاريخية جديدة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عبرت الأرقام عن ثقة غير مسبوقة، وبلغت حجم المكاسب التي تحققت في الأسبوع الحالي 1.244 مليار دينار كويتي، فقد قفزت القيمة السوقية من 50.7 مليار دينار الخميس الماضي 3 يوليو إلى 51.958 مليار دينار، حيث قفزت بنسبة تناهز 2.5% تقريباً.