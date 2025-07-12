رغم الأزمات التي تعرضت لها البورصات وأسواق المال العالمية؛ بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، رفعت 27 شركة مدرجة بالبورصة المصرية رؤوس أموالها بنحو 27 مليار جنيه منذ بداية عام 2025.وكانت البورصة المصرية قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بقيمة 23.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بنحو 30.5 مليار جنيه خلال العام 2023، و30.2 مليار جنيه خلال العام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020.وخلال النصف الأول من العام الحالي قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 8.11%، لتربح الأسهم المدرجة نحو 176 مليار جنيه، حيث قفز رأس المال السوقي من مستوى 2169 مليار جنيه في نهاية تعاملات 2024 إلى نحو 2345 مليار جنيه بنهاية تعاملات النصف الأول من العام.وخلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 10.5%، مضيفاً نحو 3117 نقطة بعدما قفز من مستوى 29,740 نقطة في نهاية تعاملات 2024 إلى مستوى 32,857 نقطة في نهاية تعاملات النصف الأول من العام الحالي. وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 22.4%، مضيفاً نحو 1824 نقطة بعدما صعد من مستوى 8143 نقطة إلى نحو 9967 نقطة. وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 20.14%، رابحاً نحو 2260 نقطة بعدما قفز من مستوى 11,217 نقطة في بداية تعاملات يناير الماضي إلى مستوى 13,477 نقطة بنهاية تعاملات النصف الأول من العام.وخلال الربع الثاني، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5% بمكاسب بلغت نحو 111 مليار جنيه بعدما صعد من مستوى 2234 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى مستوى 2345 مليار دولار في نهاية تعاملات يونيو الماضي.وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال الربع الأول بنحو 2.6% عند مستوى 32,857 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 10.18% عند مستوى 9967 نقطة. وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» بنحو 8.15% عند 13,477 نقطة.