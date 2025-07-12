بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية أكثر من 8.9 مليار سهم خلال شهر يونيو الماضي بقيمة مالية إجمالية بلغت 22.7 مليار دينار عراقي، خلال 17 جلسة تداول.وأوضح تقرير لسوق الأسهم العراقية، أن عدد أسهم الشركات المتداولة خلال شهر يونيو بلغ 75 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مدرجة فيه، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة 8 مليارات و937 مليونًا و398 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارًا و703 ملايين دينار عراقي، من خلال تنفيذ 14 ألفًا و526 صفقة.وأشار التقرير إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق عند مستوى 965.73 نقطة مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5 % مقارنة بإغلاقه في الجلسة السابقة.وكشف التقرير أن سوق العراق للأوراق المالية ينظّم خمس جلسات تداول أسبوعيًا، لشركات مساهمة تصل إلى 104 شركات عراقية تمثل قطاعات تشمل المصارف، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والتأمين، والاستثمار المالي، والسياحة والفنادق.